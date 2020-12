Essonne : non à la fermeture d’une classe au Mesnil-Racoin

Les parents d’élèves ont lancé une pétition contre une fermeture de classe dans l’école du Mesnil-Racoin à Villeneuve-sur-Auvers.

D’ores et déjà, plus de 320 personnes ont signé cette pétition au lundi 21 décembre. Cela représente plus de 50% de la population du village.

« L’Education nationale souhaite fermer une des deux classes de Mesnil Racoin pour la rentrée 2021-2022. Pour la rentrée prochaine, nous ne comptabilisons que 25 élèves scolarisés sur l’école de Mesnil-Racoin alors qu’il en faudrait 27 pour maintenir les deux classes », indiquent les parents d’élèves inquiets.