Essonne : on déboise le long de la RN20 à Etréchy

L’Agence des espaces verts d’Ile-de-France a lancé un chantier le long de la RN20 dans le sens Paris-province ce lundi 6 juillet à Etréchy.

Ces travaux doivent permettre de sécuriser une parcelle forestière située entre la route nationale 20 et les lignes SNCF. Cette parcelle est considérée comme faisant partie de la forêt régionale d’Etréchy et les travaux se déroulent donc sous l’autorité de l’Agence des Espaces Verts de la Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire du massif.

Sur 200 mètres environ, les arbres situés entre la route et de la voie ferrée, et qui présentent des risques de chute sur la voie ainsi que sur les réseaux aériens seront coupés.