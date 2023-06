Essonne : on fête les mares à Boissy-le-Sec

L’association la Savaren organise un événement pour la fête des mares ce samedi 3 juin.

La fête des mares a lieu du 27 mai au 4 juin dans toute la France, et à Boissy-le-Sec, c’est ce samedi 3 juin que ça se passe. Les bénévoles des l’association de la Société des amis de la vallée de la Renarde (Savaren) ont organisé deux événements dans le cadre de cette fête.

Le premier événement est réservé aux écoliers de Boissy-le-Sec qui pourront participer à un atelier à la mare du hameau du Rotoir ce jeudi 1er juin. Pour le grand public, un second événement est organisé ce samedi 3 juin de 15h à 16h30 avec un atelier découverte de la mare qui vient d’être réhabilitée route de la Forêt-le-Roi.

Cette animation permettra de présenter tout le travail effectué pour la réhabilitation de cette mare, qui a été financée par le Département et la commune. Les mares ont un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Elles offrent en effet un habitat pour les amphibiens et les insectes, sont un refuge pour les oiseaux, régulent le cycle de l’eau et sont en interaction avec les autres écosystèmes voisins.

• Fête des mares, samedi 3 juin de 15h à 16h30. Rendez-vous à 15h place de l’église. Gratuit.