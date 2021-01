Essonne : on vaccine à la salle des fêtes de Milly-la-Forêt

La ville accueille, depuis la semaine dernière et cette semaine encore, un centre temporaire de vaccination.

Mercredi 20 janvier à 8h30 à la salle des fêtes, les derniers détails sont en train d’être réglés pour accueillir les premières personnes âgées de plus de 75 ans qui vont se faire vacciner contre la Covid-19.

Un défi qu’il a fallu relever en quelques jours seulement pour la commune. « Nous avons appris jeudi dernier (ndlr : le 14 janvier) que la commune accueillerait un centre temporaire de vaccination. Nous avons mis à disposition la salle des fêtes pour accueillir ce centre trois jours cette semaine et trois jours la semaine prochaine et je tiens à remercier nos services techniques et les agents qui ont rendu cette organisation possible en si peu de temps », soulignait Patrice Sainsard, maire, le jour de l’ouverture de la vaccination.