Essonne : opération dépistage Covid-19 ce vendredi à Etampes

Une campagne gratuite de dépistage aura lieu ce vendredi 21 août.

De 10h à 16h ce vendredi sur le parking du collège de Guinette, tous les Etampois et les habitants de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne qui le souhaitent pourront se faire dépister gratuitement. Il leur suffira de venir muni d’une pièce d’identité, d’une carte vitale et d’être bien évidemment masqué.

« Une vingtaine de professionnels de la Santé accueilleront toutes celles et ceux qui souhaitent effectuer le test. Se faire dépister, c’est protéger ses proches, ses collègues et toutes les personnes qui nous entourent ou que l’on croise. C’est une bonne occasion, à un moment de recrudescence de la pandémie Covid-19, de venir se faire tester gratuitement et de bénéficier de conseils de professionnel », indique Maïram Sy, maire-adjointe en charge des familles.