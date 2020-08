Essonne : opération dépistage du Covid-19 en cours à Etampes

Ce vendredi 21 août depuis 10h et jusqu’à 17h30, une opération de dépistage du Covid-19 a lieu à Etampes, sur le parking du collège de Guinette.

Avant l’ouverture du centre de dépistage, une file d’attente conséquente d’habitants s’était déjà formée pour bénéficier de cette opération de dépistage gratuit organisée par la ville, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, l’AP-HP de Paris et le CPAM de l’Essonne.

Le dispositif mis en place est scindé en plusieurs pôles. Le public est d’abord accueilli sur le pôle de l’ARS qui recueille le consentement des personnes et fournit masque et gel. Le pôle AP-HP recueille ensuite les informations sur chaque personne qui leur permettront de recevoir les résultats des tests PCR sous 48h. Enfin, c’est le prélèvement effectué par 3 préleveurs et un médecin de l’AP-HP.