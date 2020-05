Essonne : ouverture de la boulangerie du Moulin à Saint-Germain-lès-Arpajon

Cette ouverture de la boulangerie du Moulin était attendue depuis plusieurs années par les Germinois, en mal d’un commerce de proximité pour s’approvisionner en pain et autres pâtisseries.

« L’ouverture était prévue au mois de mars mais n’avait pas pu se faire en raison des mesures de confinement. Elle a finalement pu ouvrir ce lundi 11 mai », se félicite Norbert Santin, maire, qui était, avec une dizaine de conseillers municipaux, l’un des premiers clients à 6h30 lundi pour afficher son soutien au commerçant.

Cela faisait plusieurs années que le maire se battait pour l’arrivée d’une boulangerie dans le centre-bourg de Saint-Germain-lès-Arpajon. Jusqu’à présent, les Germinois s’approvisionnaient principalement chez les commerçants voisins d’Arpajon ou en grande surface.

La boulangerie du Moulin propose évidemment baguettes et pains traditionnels, ainsi que de nombreux pains spéciaux, pâtisseries, sandwichs et produits de snacking le midi et bonbons pour les enfants.

Laurent et toute l’équipe de la boulangerie du Moulin accueille la clientèle tous les jours de 6h30 à 20h.