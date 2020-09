Essonne : ouverture de la saison culturelle à Arpajon le 11 septembre

Dans 10 jours, la culture reprendra ses droits à Arpajon. Vendredi 11 septembre à 20h30 à l’espace Concorde d’Arpajon, la saison culturelle organisée en commun par les villes d’Arpajon, La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon démarrera avec un concert du Moutin Factory Jazz Quintet.

Composé des frères Moutin, François à la contrebasse et Louis à la batterie, accompagnés de Pierre de Bethman au piano, Manu Codjia à la guitare, et enfin de Christophe Monniot à l’alto, le quintet emmènera le public à Chicago, Saint Louis, Memphis, New Orleans, autant de lieux qui forment le creuset des musiques blues, jazz, soul, rock…

François Moutin et Louis Moutin, « les frères Moutin » sont jumeaux, musiciens de jazz autodidactes, respectivement contrebassiste et batteur. Ils mènent une carrière en France et aux Etats-Unis. En complicité avec leurs talentueux partenaires, leur musique parle avec intensité de lien humain et de fraternité.