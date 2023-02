Essonne : plus de 1000 visiteurs au Salon du Livre d’Etampes

La 1re édition de l’événement organisé par les associations Juste pour vivre et Show Event a eu un succès retentissant.

Avec 1060 visiteurs au cours de la journée ce samedi 4 février, le succès rencontré par le Salon du Livre à la salle des fêtes a dépassé les espérances des organisateurs. Déjà le matin, 400 personnes avaient franchi les portes du salon pour rencontrer les dizaines d’auteurs présents.

Mazarine Billard, à l’initiative de cet événement, était heureuse de voir cette idée, qui avait germé il y a quelques années, rencontrer un tel succès. «J’avais fait plusieurs salons et j’avais rencontré beaucoup d’auteurs locaux méconnus, ou de nombreux auteurs autoédités d’Etampes et les alentours. J’ai souhaité pouvoir organiser un événement afin de les mettre tous en lumière », confie-t-elle.

Il lui fallait quelques têtes d’affiche pour cet événement, et elle s’est naturellement tournée vers Abel Quentin, qui a remporté le prix de Flore 2021 pour son livre “Le Voyant d’Etampes”. «Il a été le plus facile à convaincre, deux heures après ma demande j’avais eu une réponse positive. Il m’a confié qu’il n’était pas possible pour lui de ne pas participer à un salon du livre à Etampes», se souvient-elle. Christian Binet, l’auteur des Bidochon, et Gilbert Bordes, étaient également présents.

La matinée a été marquée par la remise des prix du concours de nouvelle organisée avec le collège Jean-Etienne Guettard. Deux tables rondes ont également émaillé le salon. Enfin, durant l’après-midi, la somme de 744€ a été remise à l’association Une Patte Tendue qui forme des chiens écouteurs pour des personnes sourdes ou malentendantes.

Tout le monde était ravi de cet événement, que ce soit les visiteurs ou les auteurs présents. Tous ont salué l’organisation de la journée. «Cela a permis de faire beaucoup de rencontres, et beaucoup d’échanges autour de notre passion commune, les livres», conclut Amandine, libraire d’une Histoire sans faim à Saclas.