Essonne : plus de cent chats pris en charge depuis le début de l’été chez Cara-pattes

Fin juillet, l’association Cara-pattes a lancé un appel aux dons. Le nombre de chats pris en charge l’été a explosé cette année.

Le 28 juillet, l’association du refuge de Dourdan comptait 70 chats. Le 7 août, soit 10 jours après : le nombre est monté jusqu’à 114.

Une situation alarmante pour Muriel Heyart, secrétaire chez Cara-pattes : « Pendant le confinement, nous avons eu très peu de prise en charge et les soins vétérinaires étaient bloqués. Les chattes signalées au printemps n’ont pas pu être stérilisées. On assiste aujourd’hui à une explosion du nombre de portées. »

Pour subvenir aux besoins des chats recueillis, l’association compte sur les opérations caddie : la réserve de nourriture est presque vide. « Nous ne sommes pas autorisés à faire une collecte en présence dans les magasins donc on nous a gentiment (…)

Dons de nourriture :

Devant le refuge dans le parc Lejars-Rouillon

Au Super U de Dourdan (3, rue Saint-Pierre) et au Villaverde de Sermaise (518, avenue de Dourdan)

Dons financiers :

Par chèque : l’Association Cara-pattes BP 30090 91416 Dourdan Cedex

Par virement : RIB à demander par mail à [email protected]

Don mensuel possible sur Hello Asso

Pour voir les chats à adopter :

Facebook

Site