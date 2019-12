Essonne : pour une gestion plus fine des finances à Saclas

Un engagement partenarial entre la commune et la trésorerie d’Etampes collectivités a été signé vendredi 20 décembre.

Déjà une douzaine de communes dans le département ont signé un tel engagement et, encore une fois, Saclas est la première commune du Sud-Essonne à s’engager.

Cet engagement s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité des comptes. Ainsi la commune et la trésorerie s’engagent réciproquement pour une durée de 3 ans et se sont fixées une série d’objectifs autour de 4 axes majeurs.

Il s’agira en premier lieu de renforcer la dématérialisation des échanges et améliorer l’efficacité des procédures, d’améliorer l’efficacité des procédures en optimisant la chaîne de dépense, renforcer la fiabilité des comptes et la démarche de contrôle interne comptable et financier, et enfin…

