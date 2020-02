Essonne : pour une ruralité dynamique à Corbreuse

José Correia mènera la liste Corbreuse 2020 aux élections municipales.

Ensemble pour une ruralité dynamique, telle est l’ambition qui porte l’équipe que mène José Correia à l’aube de ces élections municipales.

Elu pour la première fois en 2014 et maire-adjoint au cours de la mandature qui se termine, José Correia a décidé de poursuivre son engagement pour la commune. « C’était effectivement mon premier mandat d’élu, mais j’ai toujours été très engagé dans la vie associative depuis mon plus jeune âge. Ces six années ont été très enrichissantes pour moi, nous avons fait beaucoup de choses et il reste encore beaucoup à faire », confie la tête de liste.

Il avoue avoir réfléchi longuement avant…

