Essonne : prendre soin de soi à Breuillet

La commission Santé de la ville offre des ateliers et des conférences sur le bien-être aux habitants.

La semaine du bien-être aura bien lieu et elle tombe à pic après ces mois de tensions !

Au lieu de proposer un forum sur un seul et même lieu, la Commission Santé a mis au point divers ateliers et conférences dans six lieux différents : la nouvelle salle intergénérationnelle, la salle du Chapitre à la mairie et dans quatre salles du Moulin des Muses. Après avoir été reporté et remodelé, le programme est enfin disponible sur le site internet de la ville de Breuillet.

Chaque jour, des sessions sont organisées à l’école par une coach bien-être ou à l’accueil de loisirs et à l’Oxy’Jeunes par les animateurs eux-mêmes : fabrication de jus de fruits, atelier coiffure, initiation yoga et travail sur les valeurs humaines.

Un groupe pour les proches aidants