Essonne : Primitif, une marque streetwear écolo concoctée par deux Giffois

Mathieu et Hippolyte revendiquent une marque aux valeurs sociales et environnementales. L’aventure Primitif, commencée en janvier 2019, connaît aujourd’hui ses premières préventes.

« Primitif« , est le nom de la marque. « La culture urbaine qui s’engage à rester crédible« , son slogan. Avec ce projet, les créateurs Mathieu Brousse et Hippolyte Pépin entendent enfin donner « un nouveau visage à la mode urbaine« . Pour y arriver, les deux amis d’enfance ont lancé une campagne participative sur la plateforme Ulule. Objectif : 100 préventes avant le 9 octobre.

La campagne lancée le 4 septembre, le palier a déjà été largement dépassé. 212 précommandes ont déjà été passées, le succès est au rendez-vous. Originaires de Gif-sur-Yvette, Mathieu est juriste et Hippolyte ingénieur. Les amis de 24 ans adeptes de sonorités rap et électroniques se sont associés sur le projet en janvier 2019. Leur produit phare est un hoodie, comprendre sweat à capuche. Celui-ci est disponible en noir ou gris avec le logo floqué au niveau du cœur. « Un pull qu’on peut porter car il correspond à notre style et porte un message dissident« , explique Mathieu. A savoir, un retour à quelque chose d’instinctif, mais aussi très agressif.

100 % confectionné en France