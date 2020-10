Essonne : quel devenir pour le Garage de la Juine à Lardy...

Une manifestation a eu lieu devant le garage dont le déménagement semble inéluctable.

Pour Didier Allaire, le patron du garage de la Juine, cette manifestation qui a eu lieu samedi 24 octobre en fin de matinée a été organisé pour rappeler que «nous sommes encore là et nous existons encore ».

Le local où le garage exerce son activité appartient à la société Brunner et Marchand. Celle-ci a décidé de vendre son terrain, où se trouve le garage et également d’autres activités comme par exemple un laboratoire, à un promoteur qui souhaite créer 40 logements en accession à la propriété, 29 logements locatifs aidés, et une résidence seniors de 79 hébergements dans le cadre de la requalification du pôle gare du Pâté de Lardy. Le permis de construire de ce projet a été délivré en 2019 et aucun recours n’a été effectué contre celui-ci.