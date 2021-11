Essonne : recycler ses vieilles lunettes à Dourdan

Pour la Semaine européenne de réduction des déchets, il est possible de laisser ses vieilles lunettes au siège de la CCDH.

La Communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix collectera les lunettes usagées ou cassées à l’accueil de ses services jusqu’au vendredi 26 novembre prochain, reprenant ainsi une initiative de Carole Riehl, une habitante de Saint-Cyr-sous-Dourdan qui vient de créer RecyclOptics, la première association pour le recyclage des déchets de l’optique.

Carole Riehl est la fondatrice du label Optic for Good, le premier label éco-responsable pour les marques de lunettes et opticiens. Mais elle a décidé d’aller plus loin. « L’objectif de RecyclOptics est de trouver des solutions pour le recyclage et la réduction des déchets en optique-lunetterie. C’est un gros projet qui requiert la force du collectif. La première étape, c’est la collecte. Elle est nécessaire pour dresser un premier bilan des enjeux et des solutions à trouver pour rendre le secteur de l’optique plus…