Essonne : réduire la pollution lumineuse à Auvers-Saint-Georges

Les travaux de la rue du Guette-Lièvre ont été l’occasion d’agir pour réduire la pollution lumineuse.

Ces travaux effectués dans le cadre d’un contrat rural passé avec le Conseil régional d’Ile-de-France et le Conseil départemental de l’Essonne s’inscrivaient dans la continuité de ceux menés route de Chanteloup et Chemin des Roches.

Les travaux concernant la rue du Guette-Lièvre en étaient la dernière étape et consistaient à enfouir les réseaux existants et changer l’éclairage publique. Sur ce dernier point en particulier, une visite a eu lieu le mercredi 9 décembre dernier en cette fin de chantier en présence du Parc naturel régional du Gâtinais et de l’association France nature environnement.