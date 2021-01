Essonne : Rémy Julienne a marqué Cerny et La Ferté-Alais

Le cascadeur, mort à 90 ans, le jeudi 21 janvier, de la Covid-19, a une partie de sa carrière liée à l’aérodrome.

Quand le 27 octobre 1982 sort sur les écrans de cinéma « L’As des As », le public français découvre non seulement une nouvelle comédie avec Jean-Paul Belmondo, l’acteur le plus populaire du moment, mais également des cascades à couper le souffle, notamment celle de la scène où Bébel se met debout sur un avion en plein vol, une cascade réglée avec l’aide de Jean Salis.

Le 17 novembre 2017, Rémy Julienne avec Jean-Paul Belmondo et Charles Gérard était venu faire un tour au Musée Volant Salis…