Essonne : retour de la fête paysanne à Auvers-Saint-Georges ce week-end

La traditionnelle fête de la Saint-Fiacre aura lieu ce week-end.

Tout commencera ce vendredi 2 septembre avec une fête gauloise sur la place du village avec un concert et la possibilité de se restaurer sur place. Samedi, la randonnée des écoliers partira à 11h depuis l’école et la salle des fêtes accueillera une exposition artistique. Le soir, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et concerts sont au programme.

Enfin, dimanche 4 septembre, ce sera la 31e édition de la brocante paysanne au cœur du village, agrémentée d’un concours pur créer le logo du nouveau Comité des fêtes.