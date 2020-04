Essonne : retour du marché à Lardy dès le 3 avril

Dès ce vendredi 3 avril le marché alimentaire qui a lieu le vendredi matin au bourg de Lardy pourra rouvrir ses portes. Après des premières mesures strictes pour l’ouverture des marchés pendant cette crise alimentaire, le préfet de région Ile-de-France avec l’association des maires d’Ile-de-France a établi des règles précises permettant de rouvrir les marchés alimentaires dans certaines communes.

Après l’établissement de ces nouvelles règles, la ville de Lardy a donc effectué une nouvelle demande pour rouvrir ses marchés alimentaires. La préfecture de l’Essonne vient de lui délivrer une dérogation pour le marché alimentaire du bourg.

« Nous avons fait une requête pour rouvrir le marché du bourg de Lardy dont la population est plus âgée et peut avoir des difficultés de déplacement. Jean-Marc Foucher, président de la Communauté de communes entre Juine et Renarde, a œuvré avec nous pour avoir a minima un marché sur l’intercommunalité et celui de Lardy permet également aux habitants de Janville-sur-Juine et Torfou.

Cela va permettre aux habitants de faire des courses dans un périmètre sécurisé et c’est rassurant pour les consommateurs qui ne se retrouvent pas dans un espace confiné. Je tiens à remercier les agents des services techniques qui vont permettre d’organiser ce marché en respectant les gestes barrières », indique Dominique Bougraud, maire.