Essonne : Saint-Germain-lès-Arpajon s’oppose à une fermeture de classe

Une classe de l’école Paul-Langevin est menacée de fermeture.

La nouvelle est arrivée « par la bande ». Au cours d’une conversation avec la directrice de l’école, la municipalité a appris la décision de l’Education nationale de fermer une classe sur les 6 que compte l’école Paul-Langevin.

Dire que cette nouvelle passe mal est une euphémisme. « Nous ne comprenons pas cette fermeture et encore moins l’absence d’information quant à cette décision. Aucun échange, aucune concertation n’ont été tenus. La pandémie ne justifie pas tous ces manquements devant une décision si lourde de conséquences pour les enfants, les parents et l’équipe enseignante de l’école. Dialogue et concertation seraient-ils des mots vides de sens pour les services de l’Education nationale », s’interroge Norbert Santin, maire, dans un courrier adressé le 30 avril dernier à la directrice académique…

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 4 juin.