Essonne : Salon des vins et fromages à Arpajon ce week-end

Les gourmets ont rendez-vous à l’espace Concorde ce samedi 10 et ce dimanche 11 juin. Durant deux jours, le Salon des vins et fromages s’y installe et va régaler les papilles des visiteurs.

Il s’agira de la 31e édition de cet événement. Le salon réunira une quarantaine d’exposants et producteurs des terroirs français. Cet événement organisé à l’initiative de la ville rassemblera des produits de qualité minutieusement sélectionnés.

On y retrouvera des vins de Bordeaux, du Pouilly fumé, mais également des Sauternes ou des vins de Bourgogne. Pour accompagner, du fromage du Jura ou de Savoie, des charcuteries ou fromages du Pays Basque, du foie gras, et bien d’autres produits seront à découvrir.