Essonne : simplement pour Mauchamps

Un groupe de Campusiens décide de se lancer pour les élections municipales de 2020.

Depuis huit mois, ils sont treize à s’investir pour travailler sur l’avenir de leur village. « Nous avons une équipe qui travaille sur un projet pour Mauchamps. Nous avons réuni toutes les compétences et nous avons dans l’équipe des personnes actives, des retraités, des jeunes et des moins jeunes et des anciens conseillers », expliquent Thomas Gonsard, Patrick Negre et Nicole Diard.

Avec eux, Christelle Grima, Dominique Février, Morgan Larcher, Soizic Larcher, Roselyne Prenneou, Jacky Buron, Véronique Chevalier et Fidel Reyes constitueront le reste de la liste dénommée Mauchamps simplement et dont l’objectif est simple : réussir tous ensemble.

Pour cela ils ont travaillé sur trois axes : dynamiser le village, le préserver et enfin accompagner les habitants…

