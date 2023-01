Essonne : Singing in the douche à Lardy

Ce dimanche 8 janvier, le spectacle Shower Power s’annonce comme un rendez-vous à ne pas manquer.

La qualité de la programmation culturelle de la ville de Lardy est connue et reconnue, et le spectacle qui est prévu ce dimanche à l’espace culturel René-Cassin va conforter encore cette appréciation.

Shower Power est un spectacle musical décapant et décoiffant. Sur scène, six chanteurs de salle de bain enchaîne les situations cocasses et burlesques et interprètent, intégralement a capella, un répertoire varié.