Essonne : soirée comédy club au Take it Easy à Etampes

Le Take it Easy café accueillera un comédien anglais le vendredi 6 mars pour une soirée stand up en anglais.

Marvin McCarthy est originaire de Wimbledon près de Londres et depuis deux mois et demi il suit les cours de Philippe Gaulier dans son école d’Etampes.

Ce n’est qu’après avoir fini ses études que Marvin a décidé de se lancer dans la comédie. « C’était il y a quatre ou cinq ans, j’ai vu une annonce pour monter sur scène et je me suis dit c’est maintenant ou jamais », se souvient-il.

C’est sur scène qu’il apprend, et l’apprentissage n’est pas toujours facile. « Il y a quelque chose de très honnête dans la comédie. Soit vous êtes drôle, soit vous ne l’êtes pas », souligne-t-il. Et pour lui…

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 5 mars.

• Vendredi 6 mars de 20h30

à 22h au Take it Easy family café

121 rue Saint-Jacques à Etampes.

Entrée libre. Chapeau pour les artistes. Boissons sur place.