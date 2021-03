Essonne : succès pour la vaccination sans rendez-vous à l’hôpital de Dourdan et Etampes

Annoncée hier, vendredi 5 mars en fin d’après-midi, l’opération de vaccination ayant lieu ce week-end sur les sites de Dourdan et d’Etampes du Centre hospitalier Sud-Essonne, destinée aux personnes de plus de 75 ans sans co-morbidité ou âgés de 50 à 74 ans avec co-morbidité, est d’ores et déjà un succès.

A 15h15 ce samedi 6 mars, ce sont déjà 100 personnes qui avaient reçu une injection du vaccin AstraZeneca à Etampes et 50 à Dourdan. Une belle récompense pour les efforts fournis par les soignants sur le pont depuis hier pour organiser cette opération de vaccination.

« Aujourd’hui, nous avons 1 médecin, 1 cadre, 4 infirmières, 1 aide-soignant, 1 agent de filtrage, 1 agent de sécurité et 2 agents d’accueil qui sont présents pour organiser cette journée », souligne Cindy Blancke, cadre de santé du Centre hospitalier Sud-Essonne, sur le site d’Etampes. Une forte mobilisation du personnel soignant qui a été organisée en quelques heures seulement.

Les personnes repartent vaccinées 1h après leur arrivée