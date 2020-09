Essonne : tout est possible à Guillerval

La 2e édition de la Fête des Possibles a eu lieu dimanche 13 septembre.

Le public était au rendez-vous et a découvert avec plaisir les produits issus des exploitations locales. Au premier plan, on retrouvait bien entendu les Jardins de la Marette de Damien Czarnecki et la Ferme des Hirondelles de Jérôme Chenevière, tous les deux installés à Guillerval.

