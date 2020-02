Essonne : tout l’AS Sud-Essonne est avec Jade

L’association sportive Sud-Essonne (ASSE) s’est mobilisé samedi 1er février pour une jeune licenciée du club.

Jade va avoir 9 ans le 18 février prochain. Mais cette joueuse de la catégorie U8-U9 de l’Association sportive Sud-Essonne ne peut plus s’adonner en ce moment à sa passion : le ballon rond.

« Un tragique accident domestique a touché Jade durant les dernières vacances U8/U9. Elle se trouve hospitalisée à l’Hôpital Trousseau à Paris, dans un état préoccupant et pour une durée indéterminée », indique Sandra, l’une des bénévoles de l’ASSE.

Afin de soutenir Jade dans cette épreuve, les membres du bureau et les éducateurs ont décidé d’organiser un après-midi récréatif consacré au football le samedi 1er février. « Nous allons proposer des petits jeux autour du ballon à nos joueurs », détaille l’encadrante.

Une cagnotte leetchi pour aider la famille

Cet après-midi de jeu a eu lieu dans la salle Michel-Jazy adjacente au stade. Une somme de 2 € était demandée pour participer. celle-ci doit permettre à la famille de financer une partie des soins et réduire le coût des visites quotidiennes au chevet de Jade dans l’hôpital parisien.

Une centaine de personnes, enfants et adultes, se sont mobilisés samedi, remplissant un livre mis à disposition pour envoyer des mots d’amitié et de soutien à Jade, et surtout un maximum d’énergie positive.

La mère de Jade et ses grand-parents étaient présents et ont été très touchés par la solidarité montrée par tous les membres du club. Preuve que le football est aussi une grande famille.

• Une cagnotte Leetchi a également été créée pour aider Jade et sa famille : www.leetchi.com/c/jade-joueuse-sud-essonne