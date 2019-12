Essonne : transparence et valeurs de gauche à Lardy

Lardy démocratie présentera une liste lors du scrutin des élections municipales de mars 2020.

Ce collectif citoyen a vu le jour en 2015 lors du projet de création de commune nouvelle entre Lardy et Bouray-sur-Juine. Depuis, ils avaient continué à s’impliquer sur différents sujets locaux et « il nous a paru logique de décider d’être acteur de notre ville en 2020 », expliquent Eric Bourmaud et Khira Patrigeon de Lardy démocratie.

Agir plutôt que subir, tel est leur mot d’ordre donc, et ils sont pour cela entouré d’une équipe déjà soudée. « Nous avons un panel représentatif des Larziacois, âgés de 19 à 74 ans, vivant dans les trois quartiers de la ville et représentant toutes les catégories sociales », indiquent-ils. C’est Eric Bourmaud qui mènera la liste…

