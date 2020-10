Essonne : travaux au CITD de Vert-le-Grand

Des travaux d’entretien et de modernisation du Centre Intégré de Traitement des Déchets (CITD) de Vert-le-Grand auront lieu entre le lundi 12 et le mercredi 14 octobre entre 8h30 et 19h.

Ces interventions sont susceptibles de générer des nuisances sonores assimilables à des détonations ou à des sifflements intenses, ainsi que des dégagements de vapeur d’eau.

« Il s’agit d’extraction de vapeur d’eau sous haute pression des installations sans impact environnemental », explique la Semardel. Celle-ci prie les riverains de l’excuser pour l’éventuelle gêne occasionnée et œuvre pour réduire ces interventions au strict minimum nécessaire.