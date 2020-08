Essonne : travaux de dépollution sur le parking de Carrefour Etampes

Il suffit de passer à côté du chantier, en circulant sur la RN20 ou dans les rues adjacentes, pour comprendre à quoi servent les travaux qui se déroulent sur le parking de Carrefour Etampes. Il s’agit de nettoyer ce dernier en raison d’une pollution aux hydrocarbures.

La forte odeur qui se dégageait a évidemment interpellé les riverains qui ont contacté la mairie. Le maire Franck Marlin s’est rendu sur place et a pu voir les opérations en cours, débutées en juillet après que des sondages aient mis en évidence la pollution aux hydrocarbures dans le sous-sol du parking.

« L’opération en cours a mis en évidence une pollution des sols par hydrocarbures plus importante que ce que pensait Carrefour. Une entreprise spécialisée s’occupe en ce moment des travaux d’excavation des terres polluées et du pompages des eaux de pluie suite aux derniers orages. La terre souillée sera ensuite transportée dans un centre de traitement spécialisé », précise le maire.

« L’hypermarché de Carrefour Étampes a entrepris des travaux de nettoyage des sols de son parking, validés par la préfecture et dans le respect de l’environnement. Les travaux d’excavation s’échelonnent sur trois zones de chantier successives, dont la fin est prévue mi-septembre 2020. Mercredi 19 Août et jeudi 20 Août, des émanations d’odeurs se sont fait ressentir aux alentours du site, ce qui a pu déranger les habitations voisines

La forte chaleur et la présence de vent sur ces deux journées, a favorisé cette émanation odorante désagréable. Celle-ci n’est pas dangereuse et est fortement réduite depuis, par la continuité du procédé visant à gérer les terres excavées, avant d’être retirées par des transporteurs en centre de traitement et valorisation, dès ce vendredi 21 Août au matin », souligne Carrefour qui s’excuse pour les désagréments et annonce mettre tout en œuvre pour les minimiser et terminer au plus vite cette opération.

Afin de rassurer la population, il a fait effectuer par les sapeurs-pompiers trois relevés d’explosimétrie sur site qui ont permis de constater qu’il n’y a pas de danger. Le maire a également demandé à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France que soit réalisée « une expertise précise de prélèvement d’air ».

Le chantier devrait se prolonger jusqu’à la deuxième semaine de septembre. A suivre.