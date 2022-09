Essonne : trois mois de travaux à Itteville sur la RD31

Des travaux de sécurisation de l’intersection entre la RD31 et le chemin d’Aubin ont débuté ce lundi 29 août.

L’intersection en croix entre la route départementale 31, le chemin d’Aubin et le chemin des Marais était jusqu’à présent dangereuse. Ce projet va permettre de lui substituer un carrefour giratoire afin d’améliorer sa lisibilité et de sécuriser l’ensemble des usagers.

« Il intègre ainsi une meilleure prise en compte des transports en commun et des modes doux avec la création de deux quais bus et des cheminements pour les piétons et les cyclistes, maillés avec les équipements existants », indique le Conseil départemental de l’Essonne. La RD31 avait été le théâtre de l’accident mortel d’un motard le 18 août 2021. Ces travaux doivent permettre de réduire le risque qu’un tel drame ne se reproduise.