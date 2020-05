Essonne : un atelier d’écriture pour s’évader et soutenir les aînés

Adepte des ateliers d’écriture, l’espace de travail Coworkgreen s’est adapté au confinement avec la création d’un groupe en ligne. En plus des jeux, les participants sont invités à être solidaire auprès des seniors.

Cela ressemble à un cahier de vacances partagé. Comme tous les Français, les habitués des ateliers d’écriture au Coworkgreen de Saclas sont confinés. Les sessions physiques du premier vendredi de chaque mois sont mises en pause et reviendront peut-être courant juin. Pour maintenir le lien, Clara Meyer, gérante de l’espace de travail partagé, envoie gratuitement des jeux d’écriture par mail. « Les propositions sont plus ludiques que les sessions habituelles, sourit Clara Meyer. Le but est de s’amuser comme avec un jeu de société. »

Un groupe bienveillant

Depuis mi-mars, dix exercices ont été envoyés et partagés sur un groupe accessible à tous sur le réseau social Facebook. « Ici, je suis libre d’être qui je suis, de prendre du temps pour moi et de me remettre sur le chemin de l’écriture, car je ne savais plus trop pourquoi ni pour qui écrire », confie Guillemette Loyez, co-fondatrice du collectif Cowork In Essonne. Partir d’une phrase comme “Je sèche”, mélanger les mots d’un article de presse, inventer des mots-valises… Débutante, Marie-Thérèse se confie : « J’étais satisfaite de ce que j’avais écrit et très heureuse de voir que ça parlait à d’autres. » Pour Gaëlle, participante aux sessions présentielles, « on fait appel à notre imagination et cela fait du bien en ces temps difficiles. »

Partager sa plume dans les Ehpad

Un bien-être partagé fin avril auprès des personnes âgées isolées. Dans une des newsletters, a été partagé un appel pour une correspondance solidaire au Centenaire à Pussay. Clara Meyer assure : « vous n’aurez pas à vous censurer dans les termes employés, du moment qu’ils restent respectueux. Les anciens aiment les jeux de mots, les blagues et les calembours. »

Une vingtaine de résidents à Pussay ont lu les présentations et les “rêves pour le futur” écrits par des membres du groupe d’écriture. « Ils ont été émus, confie Jérôme Doublet, animateur dans l’établissement. Certains ont pris plaisir à discuter de leur jeunesse après avoir lu les lettres. L’un des écrits parlait de se rencontrer une fois le confinement terminé. Pourquoi pas mettre en place ce type d’atelier pour re-débloquer les souvenirs de nos résidents ? »

Renseignements :

Pour s’inscrire à la newsletter et transmettre vos courriers aux Ehpad : [email protected]

Groupe Facebook : Atelier d’écriture de Coworkgreen