Essonne : un budget sécurisé pour Arpajon en 2021

Le Conseil municipal a voté le budget 2021 le mercredi 24 mars.

Le vote d’un budget est l’acte fondateur de l’action communale au cours d’une année donnée. Il définit les actions et projets ainsi que les financements nécessaires pour les réaliser. Le budget 2021 de la ville d’Arpajon sera ainsi financé par une augmentation de la part communale sur la taxe foncière passant d’un taux de 15,74 à 18,74%.

« Les dépenses de fonctionnement ont tendance à augmenter mécaniquement tandis que nous faisons face à une diminution des ressources, notamment les baisses de dotations de l’Etat depuis le début des années 2010 », rappelle Christian Béraud, maire.

Un effet ciseau dévastateur pour les capacités de financement des investissements. Or, la ville a plusieurs projets qu’elle souhaite mener à bien. Ils sont au nombre de six avec la participation à la rénovation du cinéma, la rénovation et l’extension du centre socio-culturel, la construction d’un groupe scolaire aux Belles-Vues, la poursuite du programme de réaménagement du cœur de ville, les travaux dans l’école Edouard-Herriot, ou encore de nouvelles aires de jeux pour les enfants.

« Ce sont des investissements nécessaires », rappelle l’édile. Près de 14 millions d’euros au total que la ville va investir dès cette année et…

Retrouvez l’intégralité de l’article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 1er avril ou sur cafeyn.co.