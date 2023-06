Essonne : un chèque contre le cancer à Etampes

La ville a remis officiellement un chèque à la Ligue contre le cancer avec l’argent collecté lors de Mars Bleu.

Priorité à la santé ! A Etampes, le message est clair et la ville s’est engagée ces dernières années pour promouvoir les bons comportements et notamment le dépistage précoce des cancers.

C’est le cas pour Octobre Rose bien sûr, mais également pour Mars Bleu, une opération pour laquelle Etampes a été la première ville de l’Essonne à s’engager. La remise symbolique du chèque a eu lieu à l’Ile de loisirs, qui a accueilli l’événement en mars dernier.

Gérard Hébert, président du Conseil syndical, a redit l’importance pour lui d’accueillir cet événement. « La santé, c’est fondamental et c’est fondamental aussi de s’engager pour la santé. Etampes est une ville de cœur avec des femmes et des hommes engagés, avec discrétion et humilité mais avec conviction», a rappelé Franck Marlin, maire de la ville, saluant l’action de ses collègues du Conseil municipal. Il a rappelé que la lutte contre le cancer était une priorité aujourd’hui. «On est sur la bonne voie, mais il faut persévérer et consolider», a-t-il insisté.

Le docteur Hervé Gautier, président du Comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer, a accepté avec joie le chèque de 2741,50 euros remis par la ville. « Le cancer reste la première cause de mortalité en France, et pourtant 40 % des cancers sont évitables», a-t-il rappelé, que ce soit par un mode de vie plus sain, ou une participation plus importante aux campagnes de dépistage.