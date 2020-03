Essonne : un concours canin de qualité à Roinville-sous-Dourdan

Le club Education et sport canin a organisé un concours le week-end dernier.

Samedi 7 et dimanche 8 mars, une quinzaine de chiens et leurs maîtres ont participé au concours canin organisé par le club roinvillois.

Ce concours comportait trois épreuves, une de pistage, une d’obéissance et la dernière de défense.

Rottweilers, malinois, bergers allemands ou boxers étaient donc au rendez-vous pour ce concours, amical certes, mais permettant aux propriétaires et dresseurs…

