Essonne : un dimanche éducatif heureux à la Croix-de-Vernailles

Le dernier dimanche de l’éducatif a eu lieu le 23 août au stade Teixeira. Près de 400 personnes ont fait le déplacement pour s’amuser et participer à la tombola solidaire.

Les participants du 23 août s’en souviendront longtemps. Le stade Manuel-Teizeira dans le quartier de la Croix-de-Vernailles a accueilli 375 personnes pour le dernier dimanche éducatif de l’été. Structures gonflables, vélo à smoothie, jeux d’échec, initiation au street workout… Petits et grands ont savouré ces activités à deux pas de chez eux. « C’est top de voir tout le monde réuni, souligne Loubna venue avec ses trois enfants âgés de 3 à 9 ans. On aime vivre à Etampes, car il y a beaucoup d’activités sur place pour la jeunesse. »

En milieu d’après-midi, Mama Sy, coordinatrice pour les associations organisatrices, a appelé enfants et adultes à s’installer à table avec un stylo en main. « Le but est de préparer gentiment les enfants à la reprise des cours », indique-t-elle. C’est l’heure de la dictée géante ! L’organisateur Rachid Santaki a encouragé le public à s’applaudir : « même si vous ne gagnez pas, vous êtes là pour vous amuser, soyez fiers de vous ! »

Tous réunis autour d’une cause commune, de nombreux élus de la CAESE et du nord de l’Essonne se sont déplacés. Les maires d’Angerville, Authon-la-Plaine, Bois-Herpin, Dourdan, Etréchy, Grigny, Massy et Pussay ont assisté à la remise des récompenses de la dictée. « Cela fait plaisir de voir cette ambiance détendue, indique Nicolas André, vice-président délégué à la Jeunesse à la CAESE et maire d’Authon-la-Plaine. Il faut s’inspirer de ce type d’initiative pour les dupliquer. »

Cinq participants – écolier, collégien, lycéen et adulte – ont remporté une tablette numérique et un t-shirt « J’peux pas, j’ai dictée ». « Il y a eu huit copies au top du top, souligne Rachid Santaki. Nous avons donc proposé des lots de consolation pour ceux qui ont fait moins de trois fautes. »

Toutes les recettes versées à deux associations solidaires envers les jeunes

Les deux associations étampoises, The Hopiness et Audeo, ont récolté (…)

Retrouvez un article à ce sujet dans nos éditions papier et numérique du jeudi 27 août ou sur cafeyn.co.