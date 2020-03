Essonne : un drive pour les soignants au Leclerc d’Etampes

Ils sont en première ligne pour soigner les gens, mais ils doivent également pouvoir acheter les biens de première nécessité pour continuer à vivre. Et parfois ce challenge n’est pas si facile à relever non plus.

Depuis ce lundi, le magasin E. Leclerc d’Etampes s’adapte pour faciliter la vie des soignants, mais également des pompiers et des forces de l’ordre. « Nous mettons en place un système de drive dédié pour les agents hospitaliers. Grâce à un numéro de code, nous allons pouvoir leur libérer des créneaux au drive pour leur faciliter le passage », indique Gaspar Cerqueira, patron de l’enseigne étampoise. Pour cela, il suffit d’utiliser l’application drive qui a été adaptée pour l’occasion.

Ce dispositif s’ajoute à la caisse dédiée ouverte dans le magasin pour ces professions qui sont la clé de voûte de la société dans ces moments difficiles. Pas d’horaires décalés pour certaines catégories de personnes dans le magasin. « Nous avons choisi ce système pour permettre au personnel de remplir les rayons en l’absence de clientèle et ainsi minimiser les rencontres », précise le responsable.

Globalement, le commerce continue normalement avec un approvisionnement régulier. Pour les caissières, « nous avons mis en place des plaques de plexi pour les isoler de la clientèle et elles n’occupent qu’une caisse sur deux pour respecter la distanciation nécessaire », complète-t-il, saluant leur engagement. « Ils sont tous motivés et je leur ai rappelé le rôle essentiel qu’ils avaient pendant cette crise », conclut Gaspar Cerqueira.