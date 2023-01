Essonne : un film sur la maladie d’Alzheimer à découvrir à Dourdan

La réalisatrice Marjory Déjardin présentera son film intitulé Mon Vieux ce vendredi 6 janvier à 20h30 au cinéma Le Parterre.

Maladie neurodégénérative, Alzheimer touche en France plus de 1 175 000 personnes, soit 8 % de la population âgée de plus de 65 ans. Et plus de 200 000 nouveaux cas d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence sont diagnostiqués chaque année. C’est dire si rares sont les familles qui ne sont pas touchées par cette terrible maladie.

C’est le cas de Marjory Déjardin et d’Elie Semoun qui ont co-écrit ensemble Mon Vieux. Le film prend la forme d’un road movie documentaire qui ne laissera personne indifférent.

« Ce film est le creuset où s’exprime de façon indicible deux attitudes en apparence contradictoires : la mémoire du père qui s’efface et le fils qui finit par accepter en invitant l’humour comme langage ultime de la tendresse », décrit la réalisatrice. Elle a filmé pendant plusieurs semaines la relation complice et pleine de rires d’Elie et Paul Semoun. Le résultat illustre une autre facette de cette terrible maladie. Celle des aidants. « Ceux qui doivent se battre pour communiquer, ceux qui tentent de mettre un pied dans l’univers surréel du malade », rappelle Marjory Déjardin.