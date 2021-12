Essonne : un footeux à l’aise sur le terrain et sur l’écran

Lundi 29 novembre, Julien Battesti, Dravellois de 15 ans, participait à la finale du tournoi de la Manette d’or. L’occasion d’en savoir plus sur cette compétition qui existe depuis 2015.

Vous connaissez sûrement la cérémonie du Ballon d’or, pendant laquelle la FIFA récompense le meilleur footballeur. Saviez-vous qu’il existe également le tournoi de la Manette d’or ? Sa finale se tenait le lundi 29 novembre, en ligne, et parmi les trois candidats se trouvait Julien Battesti, 15 ans, habitant de Draveil.

Organisé par Playstation France, le tournoi récompense depuis 2015 le meilleur joueur de FIFA. En jeu : la manette d’or ainsi qu’une Playstation 5. Si Julien n’a pas fini sur la première marche du podium mais sur la troisième, son potentiel s’est bien fait ressentir. « On sent que tu es monté en puissance au fur et à mesure du tournoi. Tu avais un coup de stress au début mais quand il est parti on a senti que ça t’avait fait du bien », l’a encouragé Dogby, youtubeur suivi par plus d’un million de personnes.