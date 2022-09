Essonne : un forum des associations nouvelle formule à Dourdan

La ville de Dourdan a décidé de moderniser l’organisation du forum des associations.

Exit la salle des fêtes, bonjour le gymnase Audiard et le plateau d’évolution adjacent. Le forum des associations aura lieu ce samedi 3 septembre. «Nous avons décidé de lancer un nouveau concept pour le forum des associations. Plutôt que les visiteurs se rendent sur des stands, nous avons souhaiter permettre aux associations de faire des démonstrations et des initiations pour les visiteurs», souligne Paolo De Carvalho, maire.

Quoi de mieux en effet que de voir « en vrai » les activités proposées, ou mieux, pouvoir s’y essayer quelques minutes et ainsi affermir son choix. « Sur le plateau d’évolution sportive, les associations auront un espace délimité pour présenter leurs activités. Les sports de combats pourront utiliser les tatamis du gymnase Audiard, et enfin les associations culturelles seront installées à l’intérieur», énumère l’édile.

Un espace animation sera également proposé pour faire de ce rendez-vous un événement également festif pour les plus jeunes. Un espace food truck sera également installé et permettra aux familles de se poser pour profiter d’une belle journée de détente et de la forte dynamique associative de la ville.

• Forum des associations, samedi 3 septembre de 10h à 18h au gymnase Michel-Audiard.