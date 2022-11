Essonne : un nouveau chef pour les pompiers d’Arpajon

Le commandant Dany Michel est le nouveau chef du groupement centre des sapeurs-pompiers de l’Essonne.

Officiellement, depuis le 18 juillet dernier, Dany Michel est le nouveau commandant du groupement centre des sapeurs-pompiers, succédant ainsi au colonel Jean-Charles Gilcart, devenu depuis directeur départemental adjoint du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Maine-et-Loir.

Ce mardi 15 novembre, la prise de commandement de Dany Michel a été faite officiellement par le colonel Patrick Vailli, directeur du SDIS de l’Essonne, et par Guy Crosnier, président du Conseil d’administration, en présence de plusieurs maires du territoire du groupement au territoire mi-rural mi-urbain.

Le colonel Vailli a d’ailleurs rappelé les responsabilités du nouveau commandant, sous les ordres duquel se trouvent 600 agents, professionnels et volontaires, de 11 centres de secours. « On dit de vous que vous êtes consciencieux, que vous explorez toutes les missions de votre poste et que vous êtes ambitieux pour le SDIS », a rappelé le directeur. « Vous êtes à la tête d’un groupement équilibré, à l’activité opérationnelle variée », a-t-il ajouté, soulignant que la connaissance du terrain, cette intelligence opérationnelle acquise en plus de 20 ans au sein du SDIS, sera nécessaire pour mettre en œuvre la politique du SDIS à ce nouveau poste qui demande d’importantes « capacités managériales ».

Le président Guy Crosnier a rappelé l’ambition portée pour le SDIS. Celle de recruter des professionnels, avec d’ailleurs 7 caporaux arrivés au groupement Centre le 2 novembre. Celle de ne pas oublier le recrutement de volontaires, un objectif pour lequel une campagne de communication vient d’ailleurs d’être lancée par le Département. Il a rappelé également le plan d’actions pluriannuel et permanent en faveur du volontariat validé par le Conseil d’administration l’été dernier.

Le parcours du commandant Dany Michel