Essonne : un nouveau commissaire à Etampes

Le commissaire Eric Bouffet a été officiellement installé dans ses fonctions le jeudi 2 juillet.

Depuis le mois de décembre dernier et le départ du commissaire Gilles Deharo, il n’y avait plus de commissaire à Etampes. Ce n’est plus le cas depuis le 2 juillet.

L’installation du commissaire Eric Bouffet a eu lieu en présence de nombreuses personnalités. Bernard Laplace, encore maire d’Etampes, Michel Rouland, maire de Brières-les-Scellés, Mickaël Mérigot, maire d’Ormoy-la-Rivière, Jérôme Lenoir, 1er adjoint de Morigny-Champigny, le député Franck Marlin, le directeur départemental de la Sécurité publique (DDSP) Thierry Ferré et le préfet de l’Essonne Jean-Benoît Albertini étaient tous présents pour cette cérémonie d’installation.