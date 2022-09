Essonne : un nouveau marché fermier à Ormoy-la-Rivière

La première édition du marché fermier aura lieu ce dimanche 4 septembre.

A compter de ce dimanche, et chaque premier dimanche du mois, un marché fermier aura lieu dans le centre du village, à côté de l’église Saint-Etienne. Créé à l’initiative de Franck Morel, le brasseur de bière installé à Ormoy-la-Rivière, il va réunir des producteurs locaux.

« L’idée c’était de proposer une fois par mois aux habitants du village la présence de producteurs locaux afin qu’ils puissent faire leur marché avec tout ce qu’il faut pour mettre sur la table lors du repas dominical», explique Franck Morel.

Les producteurs sont tous essonniens et viennent soit du village, soit de communes voisines. Outre la Brasserie Morel qui proposera ses bières, les visiteurs retrouveront les légumes du Potager d’Ormoy, les œufs des Cocottes de la Guillotte qui viennent aussi du village. La Ferme des Hirondelles de Guillerval sera présente avec le pain et les gâteaux produits avec les céréales de l’exploitation, la viande de porc ou de mouton viendra de Valpuiseaux et enfin du miel essonnien sera aussi sur les étals.

Consommer local et réduire l’empreinte carbone

Franck Morel espère encore pouvoir trouver un nouvel exposant dans la dernière semaine précédant l’événement, mais les Ormoysiens et les habitants des villages voisins retrouveront déjà un choix de produits suffisant pour faire une belle table. Cette initiative est évidemment bien reçue par la municipalité.

« C’est quelque-chose que l’on avait envisagé pendant la campagne électorale. Je connais les producteurs locaux, et je voulais trouver une autre façon de les faire travailler. Aussi, quand Franck est venu me voir avec cette initiative j’étais ravi. Ce que je souhaitais, c’est que des habitants, qui à 10h le dimanche matin voient leur frigo vide, puissent venir dans le village pour acheter tout ce dont ils ont besoin», confie Michaël Mérigot, maire du village.

Outre la dynamisation du village, ce marché fermier doit permettre de renforcer encore la notoriété de ces producteurs locaux et d’élargir leurs débouchés. Le consommer local permet également de réduire l’empreinte carbone globale en réduisant les déplacements.

Ce dimanche 4 septembre, la première édition du marché fermier aura lieu en même temps que le forum des associations. Le maire et l’organisateur souhaitent tous les deux voir la mobilisation être au rendez-vous, et lancer de manière pérenne ce marché fermier qui aura vocation à avoir lieu le premier dimanche de chaque mois sur la place de l’église.