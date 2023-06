Essonne : un nouveau spectacle à découvrir samedi à Oncy-sur-Ecole

Et si les plantes pouvaient parler ! C’est de cette hypothèse de conte de fée que la Compagnie Pyxis est partie pour créer le spectacle intitulé « Papotage végétal » qui sera donné pour la première fois en public ce samedi 3 juin, à 20h30, devant l’espace Jean-Pierre Hazard d’Oncy-sur-Ecole.

Audrey Hery et Romain Chailloux ont écrit le spectacle. «Dans la Forêt du Gâtinais , rien ne va plus. Car pour éviter de disparaître, certains végétaux ont décidé d’imiter les humains, afin de prétendre à la même croissance, toujours plus grande. La Girolle, qui ne l’entend pas de cette façon, décide de convoquer toutes les plantes sauvages et autres « mauvaises herbes » afin de trouver une solution moins dévastatrice », résument-ils.

De ce point de départ va naître une histoire totalement délirante mettant en scène Etoile d’eau, chèvrefeuille, roseau, mousse, bouleau, lierre pissenlit, ortie ou champignons. Chaque plante sera reconnaissable avec une personnalité découlant de ses caractéristiques propres. Un travail de recherche conséquent a été mené par les deux auteurs pour à chaque plante une place sur scène qui corresponde à celle qu’elle a dans l’écosystème local.

Ce spectacle est une fable écologique qui rappellera que la flore qui nous entoure est essentielle au développement de la vie et qu’elle doit être préservée. Au-delà, elle est également une métaphore sur le bien-vivre ensemble entre les humains, quelles que soient leurs différences.

Cette création est soutenue par le PNR, la Communauté de communes du Val d’Essonne et le Crédit Agricole.