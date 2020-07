Essonne : un projet de bar et cave à bière à Saint-Chéron

Mathieu et Maxime ont 35 ans et sont amis depuis de nombreuses années. Depuis des années ils rêvent de construire leur projet professionnel ensemble et en 2019 ils ont décidé de commencer à travailler sur ce projet.

Ils veulent donc ouvrir un bar et une cave à bière à Saint-Chéron. Proposer des produits locaux, de saison et de qualité, faire du lieu un endroit plein de convivialité, et enfin participer à la dynamisation du centre-ville de Saint-Chéron font partie de leurs objectifs.

« Nous souhaitons nous différencier des grandes surfaces en proposant des produits qualitatifs et nous souhaitons être un lieu de vie ou les clients viennent partager un bon moments entre collègues, amis ou en famille.