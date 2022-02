Essonne : un village au cœur de Chamarande

Le projet d’aménagement du secteur dit de La Petite Vitesse a commencé.

Ce projet au long cours, évoqué depuis une dizaine d’années, se concrétise enfin. Les travaux de viabilisation du futur quartier baptisé Le Village ont débuté à l’automne dernier et vont voir sortir de terre 30 nouveaux logements en plein cœur de Chamarande.

« Nous aurons 15 maisons individuelles et 15 logements locatifs. Ces derniers seront des logements intergénérationnels afin de permettre aux jeunes Chamarandais ou aux personnes âgées de trouver un logement dans le village qui soit adapté à leurs besoins », souligne Patrick De Luca, maire.

Soit 15 maisons et 1 petit immeuble en R+1 à l’horizon 2023-2024, ce nouveau quartier devrait être sorti de terre, mais d’ores et déjà, le travail effectué par la municipalité et les porteurs du projet a attiré l’attention…

