Essonne : un week-end pour les joueurs à Cerny

Le week-end du 9 et 10 mars, les amateurs de jeux de société modernes se réjouissent à l’approche du festival organisé par l’association « La Communauté des Dés ». Cet événement, qui se tiendra au gymnase de Cerny, promet deux jours de divertissement familial inoubliable. Avec une multitude d’activités prévues, ce festival s’annonce comme un rendez-vous immanquable pour les passionnés de jeux et les familles en quête de convivialité.

Les visiteurs auront accès à une vaste sélection de jeux de société modernes, soigneusement choisis pour divertir les joueurs de tous âges. Des bénévoles seront présents pour expliquer les règles et guider les participants dans l’univers ludique. Cerise sur le gâteau, deux jeux de société exclusifs de Monolith et Asmodée seront en avant-première, offrant aux festivaliers une occasion unique de découvrir de nouvelles expériences ludiques.

Des tournois de jeux faciles et familiaux auront lieu sur place, avec des jeux tels que Times Up et Trio, récemment élu meilleur jeu 2024 au festival international du jeu à Cannes. En plus des tournois, les visiteurs pourront profiter de jeux en bois XXL et se régaler à la buvette, proposant des crêpes, des hot-dogs et des boissons rafraîchissantes.

Le festival accueillera également des boutiques partenaires, dont la Geek Factory de Bondoufle et Le Royaume des Lutins de Ballancourt-sur-Essonne, offrant aux participants l’opportunité de découvrir et d’acquérir des produits uniques. De plus, une tombola aura lieu chaque jour, offrant aux chanceux la possibilité de remporter des lots alléchants, tels que des jambons de la charcuterie Les Trois Petits Cochons et des places pour le laser-game à Brétigny-sur-Orge.

L’argent récolté lors de cet événement sera investi dans des initiatives communautaires, notamment pour la prochaine animation pour Halloween et un don pour le Téléthon en fin d’année. L’objectif principal de l’association est de promouvoir les relations humaines et la convivialité à travers le jeu, démontrant que les moments partagés autour d’un plateau de jeu sont irremplaçables.

La fille de l’organisateur Allan Le Nuellec, Eowin, âgée de 16 ans, a conçu les pins souvenirs de cette édition, offerts aux participants des tournois. De plus, son fils éblouira les visiteurs avec ses tours de magie stupéfiants. Un créateur de jeu sera également présent pour présenter son prototype de jeu de société, disponible à l’essai pendant les deux jours du festival.

Le festival de jeux de société « La Communauté des Dés » promet une expérience divertissante et enrichissante pour toute la famille. Avec sa sélection de jeux modernes, ses tournois animés et ses activités variées, cet événement incarne parfaitement les valeurs d’échange et de convivialité chères à l’association. Ne manquez pas cette opportunité de vous amuser en famille ou entre amis, tout en soutenant des initiatives communautaires louables. Rendez-vous les 9 et 10 mars au gymnase de Cerny pour vivre un moment inoubliable !