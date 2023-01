Essonne : une agence postale à la Ferme des Tourelles de Saint-Cyr-sous-Dourdan

Depuis cet automne, un point Poste a ouvert ses portes à la Ferme des Tourelles.

Le traiteur et épicier Mille et une fêtes accueille le point poste depuis le 18 octobre dernier. Les habitants peuvent déposer leurs courriers, simples ou recommandés, retirer leurs colis et lettres en instance, acheter des Prêt-à-Poster, des emballages Colissimo et des timbres à l’unité ou en carnets.

Il est également possible d’affranchir ses lettres et colis. Tout en utilisant les nombreux autres services proposés par le point de services La Poste Relais, les habitants peuvent surtout avoir accès à l’essentiel des services de La Poste sur une plage horaire élargie, même le dimanche !