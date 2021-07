Essonne : une aide utile pour Ollainville

Un chantier citoyen s’est déroulé du lundi 12 au vendredi 16 juillet.

Pendant une semaine, huit jeunes Ollainvillois ont travaillé dur en débroussaillant et nettoyant une parcelle se trouvant à côté de la station d’épuration.

« Aujourd’hui, c’est la conclusion d’une semaine d’investissement au service de la commune et je tiens à vous remercier pour votre travail, ainsi que le Siarce et ses encadrants qui ont rendu ce chantier possible », a rappelé Jean-Michel Giraudeau…